Корректировку бюджета столицы Дальнего Востока рассмотрели депутаты Думы Владивостока на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам, сообщает DEITA.RU.

Администрация города Владивостока предложила депутатам внести изменения в бюджет Владивостокского городского округа на 2019 год. Его расходную и доходную части планируется увеличить на 100 миллионов рублей. В связи с вносимыми изменениями основные параметры бюджета на 2019 год составят как по доходам, так и по расходам 21,04 миллиардов рублей.



Доходы бюджета Владивостока вырастут за счет неналоговых доходов, поступивших от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Связано это с тем, что профильный краевой департамент в отношении этих земель прекращает свою деятельность, полномочия передаются на уровень муниципалитета.





Расходовать дополнительные 100 миллионов рублей планируется по двум направлениям. Во-первых, администрация Владивостока направит 3 миллиона рублей на организацию праздника для выпускников школ города. Провести городской выпускной намерены 28 июня на стадионе «Авангард». Деталей праздника организаторы не раскрывают, но известно, что планируется приглашение артистов и световое шоу.

Главная же часть дополнительных доходов бюджета – 97 миллионов рублей, будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования. В детских садах и школах города появятся новые охранно-пожарные сигнализации.

Кроме того, в рамках корректировки бюджета планируются внутренние перемещения. За счет экономии бюджетных ассигнований, возникшей в результате проведения закупочных процедур ГРБС «Управление муниципальной собственности г. Владивостока», предлагается 7,8 миллионов рублей направить на оплату исполнительных листов.

Также в предлагаемом проекте МПА в составе ведомственной структуры бюджета Владивостокского городского округа устанавливается новый главный распорядитель средств бюджета Владивостокского городского округа (ГРБС) - управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока.

По предложению председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Владимира Исакова депутаты рекомендовали Думе города Владивостока утвердить проект МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Дмитрий Санников