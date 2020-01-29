Бюджет Владивостока увеличится на 2,1 млрд рублей

Депутаты городской думы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам рассмотрели корректировки в бюджет Владивостока на 2020 год, сообщает DEITA.RU.

Как отметили представители работники мэрии, в бюджет города будет добавлено порядка 2,1 млрд рублей, на эту сумму увеличатся статьи расходов и доходов главного финансового документа. Средства поступят из краевого бюджета. В результате параметры бюджета на 2020 г. составят: по доходам — 18 млрд 513,8 млн рублей; по расходам — 18 млрд 700,2 млн рублей; дефицит бюджета — 186,4 млн рублей, который в течение года будет исправлен за счёт субвенций и субсидий. Также в 2021 году параметры бюджета составят: по доходам — 15 млрд 495,5 млн рублей; по расходам — 15 млрд 745,5 млн рублей; в том числе, условно утвержденные — 279,9 млн рублей; профицит составит — 200 млн рублей. В 2022 году параметры бюджета составят: по доходам — 15 млрд 494 млн рублей; по расходам — 15 млрд 294 млн рублей; в том числе, условно утвержденные — 593 млн рублей; профицит — 200 млн рублей.

Специалисты администрации Владивостока уточнили, что на 2020 год денежные средства уже распределены, они будут направлены на ремонт культурного объекта ТОФ, ремонт будет проходить в два этапа, первый завершиться до 9 мая, второй этап проведут до начала сентября текущего года; доставку трамваев из Москвы; благоустройство Покровского парка, где заменят лестницу, построят общественный туалет и другое. Заложены средства на обоснования строительства нескольких детских садиков и школ, а также на строительство автопарковки в районе жд-вокзала и другие муниципальные мероприятия. Как отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, в этой корректировке не учитываются средства, которые с этого года положены Владивостоку в связи с получением им статуса административного центра Приморья.

«В настоящее время утверждается порядок получения этих средств, они должны поступить в бюджет, так как все принципиальные решения уже приняты, они будут учтены уже в следующих корректировках бюджета. Сейчас в бюджет добавили около 2,1 млрд рублей и он уже принципиально поменялся. В этом году мы ожидаем еще поступление средств в виде субвенций и субсидий, ожидается, что бюджет города будет составлять около 20-21 млрд рублей, каким он был в прошлом году», - подчеркнул председатель комитета.

Вторым вопросом на комитете стала отмена нормативного правового акта по наказам избирателей. Комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал Думе принять в целом проект «О признании утратившим силу решения Думы города Владивостока от 10.10.2019 № 277 «Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год». Такая форма взаимодействия с электоратом как наказы избирателей кардинально меняется: бюджетный кодекс финансирования наказов уже не предусматривает. Бюджет становится инициативным. Инициативное бюджетирование позволяет населению непосредственно участвовать в местном самоуправлении путем выдвижения инициатив по целям расходования определенной части бюджетных средств. Конечно, депутаты по-прежнему будут формировать перечень социальных запросов горожан, своих избирателей. Но финансироваться такие инициативы будут не через МПА по наказам, а из утвержденных муниципальных программ. В 2021 году такой процедуры как «наказы избирателей», вероятно, уже не будет. Но работа депутатов с жителями останется. У такой тенденции есть минусы: всё-таки наказы предполагали больший контроль, по исполнению наказов представители администрации отдельно отчитывались. Но есть и существенный плюс: инициативный бюджет предусматривает расширение поля финансирования инициатив избирателей.

«Бюджетный кодекс не предусматривает «наказы избирателей», потому что в нем произошли изменения, вместо него появился инициативный бюджет. Это новая схема работы, которую сейчас оттачивают на практике. В действительности изменилось название и форма финансирования, но суть не изменилась, депутаты продолжат собирать предложения от жителей города и формировать их для городской администрации. В обеих системах были свои плюсы и минусы. Инициативный бюджет предусматривает большее поле для финансирования, как и сами суммы», - подчеркнул председатель комитета.

Также на комитете был заслушан доклад главы Контрольно-счетной палаты Владивостока Аллы Егоровой о работе «Дворца спорта «Юность» Владивостока» за 2017 - 2018 годы», которая отметила высокую финансовую дисциплину руководства спортивной организации. Также главный аудитор города предоставила план работы КСП на этот год.

Все вопросы повестки были рассмотрены и приняты депутатами, а также рекомендованы к принятию на ближайшем заседании Думы.

Иван Крышан