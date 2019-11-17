Бюджетникам хотят поднять зарплату вдвое

Ситуация с нищими бюджетниками в ближайшее время в России не улучшится. Причина проста — не понятно, где взять деньги на увеличение заработных плат, сообщает DEITA.RU.

Накануне законодатели из Северной Осетии выступили с предложением о минимальной зарплате бюджетников. То есть, работники бюджетной сферы, а это учителя, врачи, представители культурной сферы и другие, должны гарантированно получать в качестве ежемесячного дохода не менее двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

В качестве примера приведем следующие данные. Если в Приморье прожиточный минимум в 2019 году составляет 14 тысяч 59 рублей, то минимальная зарплата по предложенной инициативе не должна быть ниже 28 тысяч 118 рублей.

Однако на сегодняшний день такие зарплаты бюджетникам только снятся. По данным Центра занятости населения Владивостока, младшего воспитателя приглашают на ставку от 15,5 до 17,5 тысячи рублей. Медсестре в детской поликлинике обещают 17 тысяч рублей, а 77-ю школу дальневосточной столице требуются учителя, при чем сразу несколько, им готовы платить тоже около 17 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в профильном комитете Государственной Думы проект назвали бесперспективным, так как в нем не указаны источники финансирования. Глава комитета Ярослав Нилов подчеркнул, что без гарантий источников инициатива не заработает, хотя в целом он идею поддерживает.

Екатерина Брязгунова