Более половины регионов страны провалили майский указ Президента России Владимира Путина по заработным платам медицинского персонала, сообщает DEITA.RU по материалам Счетной палаты.

По подсчетам аудиторов Счетной палаты России, сразу 50 из 85 регионов страны не выполнили указ Президента о повышении зарплат среднего и младшего персонала медицинских работников. К такому выводу эксперты пришли по результатам проверки исполнения бюджета за 2018 год в Минздраве России.

Подписывая майский указ, Владимир Путин ставил задачу губернаторам повысить среднюю зарплату младшему и среднему медицинскому персоналу до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году. Если же при этом у медиков имеется высшее образование, повышение зарплаты должно составить 200% от средней зарплаты по региону.

Ранее Минздрав заявлял, что среди факторов, которые влияют на зарплаты медработников — уровень оказания медицинской помощи и выполнение ее объемов, а также квалификация, сложность выполняемой работы и количество отработанного времени.

Между тем, во многих регионах России катастрофически не хватает медицинских работников. Одной из основных проблем в здравоохранении Омской области остается кадровая неукомплектованность в селах. Например, семь новых ФАП вообще не имеют персонала. В Сахалинской области не хватает 500 квалифицированных медиков. В ряде районов некомплект превышает 30%. Ощущается нехватка площадей и изношенность зданий, в которых размещаются учреждения здравоохранения.

На Международном саммите медицинских сестер заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова привела неутешительные цифры. «У нас абсолютный дефицит не только врачей. По экспертным подсчетам, сегодня в системе не хватает 100 тысяч средних медицинских работников», – посетовала замминистра здравоохранения России.

Дмитрий Санников