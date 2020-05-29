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Бюджетную японскую машину больше не продают в России

Nissan

Руководство японского автоконцерна Nissan приняло решение о выходе бренда Datsun с российского рынка, сообщает DEITA.RU по материалам Autonews.

Как отмечает издание, речь идет пока только об уходе бренда из России — в компании ничего не сказали о будущем Datsun на мировом рынке.

Сообщается, что японская компания собирается остановить производство старых моделей легковых автомобилей и грузовиков. Таким образом Nissan собирается снизить количество моделей с 69 до менее чем 55.

На российском рынке официально продавались всего две модели Datsun: седан On-Do и хэтчбек Mi-Do. Автомобили этого бренда появились в России в 2014 году.

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