В российских вузах начали орудовать мошенники, которых невозможно привлечь к уголовной ответственности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на анонимный Telegram – канал.

Лето – время отдыха для школьников и пора вступительных экзаменов для абитуриентов. Мимо подобных заманчивых перспектив лёгкой прибыли не могли пройти аферисты и придумали весьма хитрую схему по обману будущих студентов.

По сообщению одного из сотрудников медицинского вуза Москвы, у приёмной комиссии учебного заведения выдались достаточно напряжённые рабочие будни. В холле ожидают очереди для подачи документов абитуриенты, многие с родителями. Аферисты появляются будто из неоткуда и ненавязчиво намекают, что у них имеются связи с «важными людьми» из приёмной комиссии. Разумеется, они могут поспособствовать поступлению абитуриентов на бюджетные места, и просят за это «скромную» плату в размере от 100 до 300 тысяч рублей. При этом денежный задаток они не просят, утверждая, что оплатить можно будет по факту поступления.

Разумеется, никаких связей эти мутные личности не имеют, и гарантировать поступление также не могут. В чём же соль «развода» на деньги - спросите Вы. Если студент в итоге поступает на бюджетное место, мошенник припишет этот успех себе, тем самым связав студента долговыми обязательствами.

Попытки подобных горе – предпринимателей были замечены неоднократно, аферистов с позором выгнали. Однако от подобных мошеннических схем не застрахован ни один вуз страны. Самое печальное, что даже в случае поимки преступникам нечего вменить в вину. Поэтому основной защитой от мошенников хорошо послужат лишь собственная бдительность и критическое мышление.

Софья Корф