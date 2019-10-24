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Бюджетные места в вузах отдадут африканцам

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Количество бесплатных мест для обучения выходцев из Африки в российских университетах увеличат, сообщает DEITA.RU.

В ходе саммита и экономического форума «Россия – Африка» президент России Владимир Путин сделал важное заявление. Его слова цитируют РИА Новости.

По словам Путина, в России будет увеличено количество бюджетных мест в университетах, на которых будут учиться граждане африканских стран. Президент обещал подумать над тем, как повысить число оплаченных из бюджета мест для иностранцев в России.

Сейчас бесплатно в российских вузах проходят обучение порядка 17 тысяч африканцев. Российский президент рад, что африканские страны ценят вклад РФ в образование их граждан.

Елена Миронова

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