Бюджетные места в вузах отдадут африканцам

Количество бесплатных мест для обучения выходцев из Африки в российских университетах увеличат, сообщает DEITA.RU.



В ходе саммита и экономического форума «Россия – Африка» президент России Владимир Путин сделал важное заявление. Его слова цитируют РИА Новости.

По словам Путина, в России будет увеличено количество бюджетных мест в университетах, на которых будут учиться граждане африканских стран. Президент обещал подумать над тем, как повысить число оплаченных из бюджета мест для иностранцев в России.

Сейчас бесплатно в российских вузах проходят обучение порядка 17 тысяч африканцев. Российский президент рад, что африканские страны ценят вклад РФ в образование их граждан.

Елена Миронова