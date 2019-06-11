Генподрядчик самого скандального долгостроя России намерен взыскать бюджетные деньги, потраченные на строительство гостиницы "Хаятт", с бывшего подрядчика, сообщает DEITA.RU.

В Арбитражный суд Приморского края поступило исковое заявление от строительной компании КФК, работавшей на гостинице «Хаятт» с 2015 года. В понедельник, 10 июня, Арбитражный суд объявил перерыв в рассмотрении иска строительной компании КФК к казенному предприятию Приморья «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края». Новые слушания назначены на 18 июня 2019.

Предметом спора являются строительные работы на гостинице «Хаят», расположенной на Корабельной Набережной. Строители считают, что им не доплатили 290 215 608 рублей 05 копеек. По мнению представителя компании, работы все были выполнены, но средства по контракту не поступили в организацию.

Как рассказали источники агентства в строительной отрасли, знакомые с ситуацией, все необходимые ведомости объемов работ якобы уже подписаны, однако генподрядчик – «Единая дирекция» не принимает финансовую документацию. По мнению экспертов строительной отрасли Приморья, ответственность за многострадальные гостиницы никто брать не хочет. Более того, генподрядчик хочет вернуть и ранее выплаченные субподрядчику деньги, в связи с этим представитель казенного предприятия подал встречный иск к строительной компании на сумму 2,3 млрд рублей, которые были переведены ранее в виде аванса.

Отметим, что ремонтно-строительная компания КФК зашла на объект (гостиница Хаятт на Корабельной Набережной) в 2015 году. Работы велись на протяжении нескольких лет. По словам генерального директора КФК Владимира Каспина, после получения объекта внутренние работы пришлось переделывать.

В мае 2018 года гостиницу признали недостроенной, исходя из отчета Контрольно-счетной палаты. За полгода до этого стройку инспектировал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, который обещал достроить гостиницу в течение года.

В итоге гостиницы на Корабельной Набережной и мысе Бурном были проданы на аукционе в апреле 2019 года структурам, связанным с российским олигархом Олегом Дерипаской. Два объекта были реализованы за 3,7 миллиарда рублей.

Иван Юрьев