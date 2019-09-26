Бюджетные миллиарды уйдут на жильё чиновников

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Стали известны некоторые расходы бюджета, сообщает DEITA.RU.

Правительство согласовало выделение почти 10 миллиардов рублей на покупку жилья для чиновников в ближайшие два года. Соответствующие статьи расходов были записаны с бюджет государства.

Эти деньги чиновники будут получать в виду субсидий для приобретения собственной недвижимости. Кроме этого, в бюджет были также заложены и расходы на переобучение госслужащих.

Ранее сообщалось о том, какие изменения в плане траты денег были предложены президентом России.

Дмитрий Шевченко

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