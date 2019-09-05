Во второй день юбилейного V Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития сферы образования в Дальневосточном Федеральном округе, сообщает DEITA.RU.



Президент России во время пленарного заседания на ВЭФ отметил важные моменты в развитии системы образования на Дальнем Востоке. В вопросах отдельных специальностей глава государства предложил увеличить как бюджетные, так и целевые места в высших учебных заведениях Дальнего Востока. При этом важно обеспечить обучающимся уверенность в собственном будущем.

«Следует расширить практику предоставления целевых и бюджетных мест в Дальневосточных вузах по отдельным остродефицитным специальностям. Чтобы молодые люди учились как за государственный счёт, так и за счёт потенциальных работодателей, и были бы уверены, что на будущем рабочем месте их ждут, а вопросы трудоустройства гарантированно будут решены», - отметил Владимир Путин.

Глава государства отмечает, что подрастающему поколению – нынешним школьникам необходимо предоставить возможность получить качественное образование независимо от благосостояния родителей. Помимо этого, президент России напомнил о том, что у людей разного возраста должны быть все возможности для доступа к дистанционному образованию.

Софья Корф