Сейчас на каждые 10 тысяч молодых людей есть только 800 бесплатных мест в университетах, сообщает DEITA.RU.



Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернов заявил, что в России необходимо увеличить количество бесплатных бюджетных мест в университетах. Об этом сообщает РБК.

По словам Чернова из письма главе Минобрнауки Михаилу Котюкову следует, что сейчас в России на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет есть только 800 бюджетных мест в университетах. Депутат Госдумы уверен, что это число необходимо довести до тысячи, то есть, увеличить на 25%.

Свою позицию депутат мотивирует тем, что популярность высшего образования в России падает. Молодежь уверена, что поступить на бюджет невозможно, а платить за образование нет возможности. Чернов пишет, что надо увеличить доступность образования, чтобы не скатиться в Средневековье.

Елена Миронова