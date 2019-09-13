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Бюджетный способ доставки лекарств в села обсуждают в Госдуме
13 Сентябрь 2019, 12:45
Российские парламентарии придумали уникальный способ доставки лекарственных препаратов в отдаленные села, сообщает DEITA.RU.
Чтобы лекарства максимально бюджетно доставлять в самые отдаленные населенные пункты, депутат Государственной Думы Борис Чернышов предложил использовать летательные аппараты, так называемые дроны.
Данная инициатива поступила в рамках разрабатываемой программы «Мобильные лекарства», которая направлена на улучшения качества жизни россиян, проживающих максимально отдаленно от федеральных центров.
Чернышов предлагает ввести такую доставку в нескольких российских регионах и посмотреть, как бюджетная система доставки себя оправдает.
Екатерина Брязгунова