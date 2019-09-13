telegr wh call

Новости

Штраф на пустом месте: такое нарушение инспектор найдет по-любому

13 Сентябрь 2019, 13:45

Таким россиянам пересчитают стаж для начисления пенсий

13 Сентябрь 2019, 13:30

Эти предметы признаны опасными для автомобилистов

13 Сентябрь 2019, 13:15

Пенсионеров ждёт солидная прибавка

13 Сентябрь 2019, 13:00

Вот почему автомобиль уводит в сторону

13 Сентябрь 2019, 12:56

Бюджетный способ доставки лекарств в села обсуждают в Госдуме

13 Сентябрь 2019, 12:45

Стольким россиянам повысят зарплату

13 Сентябрь 2019, 12:30

Грузовик загорелся: пассажирский автобус угодил в ДТП под столицей

13 Сентябрь 2019, 12:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Бюджетный способ доставки лекарств в села обсуждают в Госдуме

13 Сентябрь 2019, 12:45

лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

Российские парламентарии придумали уникальный способ доставки лекарственных препаратов в отдаленные села, сообщает DEITA.RU.

Чтобы лекарства максимально бюджетно доставлять в самые отдаленные населенные пункты, депутат Государственной Думы Борис Чернышов предложил использовать летательные аппараты, так называемые дроны.

Данная инициатива поступила в рамках разрабатываемой программы «Мобильные лекарства», которая направлена на улучшения качества жизни россиян, проживающих  максимально отдаленно от федеральных центров.

Чернышов предлагает ввести такую доставку в нескольких российских регионах и посмотреть, как бюджетная система доставки себя оправдает.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Популярные лекарства не только бесполезны, но и опасны

Названы самые дорогие и бесполезные анализы

Популярный продукт обвинили в развитии рака

Популярное

Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

Скaндaльное решение влaстей по зaрплaтaм отменят

Отмену восьмичасового рабочего дня бездарно оправдало правительство Медведева

«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается
‡агрузка...
Загрузка...