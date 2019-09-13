Бюджетный способ доставки лекарств в села обсуждают в Госдуме

Российские парламентарии придумали уникальный способ доставки лекарственных препаратов в отдаленные села, сообщает DEITA.RU.

Чтобы лекарства максимально бюджетно доставлять в самые отдаленные населенные пункты, депутат Государственной Думы Борис Чернышов предложил использовать летательные аппараты, так называемые дроны.

Данная инициатива поступила в рамках разрабатываемой программы «Мобильные лекарства», которая направлена на улучшения качества жизни россиян, проживающих максимально отдаленно от федеральных центров.

Чернышов предлагает ввести такую доставку в нескольких российских регионах и посмотреть, как бюджетная система доставки себя оправдает.

Екатерина Брязгунова