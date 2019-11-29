Бывшая советская республика хочет объединиться с Россией

Объединение России с Белоруссией не за горами. На это надеются 90 процентов граждан бывшей братской республики, сообщает DEITA.RU.

Согласно масштабному опросу, который был проведен в Белоруссии, 90 процентов граждан желают, чтобы между Россией и их страной были либо союз, либо партнерские отношения.

Так, опрос показал, что за союз выступают 57,6 процента белорусов, еще 31,8 процента хотят видеть партнерские отношения. 10,2 процента граждан выступили за нейтральные отношения, в 0,2 процента считают, что между бывшими советскими республиками однозначно должна быть вражда.

Стоит отметить, что больше половины граждан Белоруссии ежегодно, минимум один раз, посещают Россию с различными целями. И еще пятая часть белорусов бывают в нашей стране несколько раз в год.

Екатерина Брязгунова