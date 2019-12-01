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Бывшая советская республика «предала» историю и Россию
Одна из бывших советских республик окончательно отказалась от образования на русском языке, сообщает DEITA.RU.
По решению Конституционного суда Латвии, в государственных и частных школах страны окончательно запрещено учиться на русском языке.
Последние 15 лет в школах действовала билингвальная система, то есть до 40 процентов предметов дети русскоязычных граждан могли изучать на русском языке. Однако в 2018 году это стало запрещенным, а в текущем году суд подтвердил полный запрет.
Сегодня жители Латвии переживают, что их дети не смогут получить качественное образование и готовы бороться за свои права, пишет Lenta.ru.
Ранее прошла информация о том, что жители Белоруссии, до 90 процентов, хотят либо союза между Россией и Белоруссией, либо партнерских отношений.
Екатерина Брязгунова