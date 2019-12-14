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Бывшая советская республика «предала» Россию
14 Декабрь 2019, 16:59
Бывшая советская республика «предала» Россию
Финансовую помощи Республике Белоруссии теперь оказывает Китай, сообщает DEUTA.RU.
По решению президента Александра Лукашенко, Белоруссия возьмет в долг у Шанхайского филиала Банка развития Китая 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно 501 миллиону долларов США. Соответствующий указ главы республики появился на правовом интернет-портале государства.
Кредит взят у Китая для того, чтобы частично погасить и продолжать обслуживать госдолг, а также для развития экономических отношений между Китаем и Белоруссией.
Напомним, что в начале года Белоруссия хотела взять кредит в России, однако ответа русскоязычного соседа так и не поступило. На данный момент долг Минска перед Москвой превысил 7,5 миллиарда.
Екатерина Брязгунова