В России раскрыта схема покровительства банков высокопоставленным силовиком, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

У бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина и двух его предполагаемых сообщников прошли обыски, по результатам которых у них были найдены денежные средства, совокупный эквивалент которых составил 12 миллиардов рублей.



По информации спецслужб, злоумышленники готовили перевести эти деньги за границу.

Ранее сообщалось, что Черкалин, курировавший в ФСБ банковский сектор, был арестован 25 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Вместе с ним в качестве сообщников были задержаны ещё два бывших сотрудника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ.

Дмитрий Шевченко