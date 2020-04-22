Бывшего дальневосточного губернатора обвиняют в коррупции

Бывшего губернатора Сахалинской области обвинят в продаже депутатских мандатов в городскую думу Южно-Сахалинска, сообщает ИА DEITA.RU.



Прокуратура Сахалина утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-губернатора Александра Хорошавина. Бывшего главу области обвинят в получении взяток и в приготовлении в получения взяток.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, преступления были совершены в 2014 году, тогда губернатор организовал получение взяток от граждан, которые хотели принять участие в выборах в городскую думу. По версии следствия, в результате этих действий группой было получено более 100 млн рублей.

Помимо экс-губернатора, на скамье подсудимых может оказаться бывший градоначальник города Алексей Лескин. Еще два участника группы объявлены в международный розыск.

Напомним, что экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в феврале 2018 года приговорили к 13 годам лишения свободы. Свою вину в преступлениях он не признал.