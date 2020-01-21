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Любимое развлечение россиян оказалось вне закона
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Эксперты: Путин создаст «новый СССР»
21 Январь 2020, 23:15
Бывшего генпрокурора Чайку отправят на Кавказ
21 Январь 2020, 23:05
Кремль прокомментировал уход Чайки с поста
21 Январь 2020, 22:38
Госдума одобрила предложение Путина в первом чтении
21 Январь 2020, 22:15
Вслед за Медведевым три министра лишись постов
21 Январь 2020, 21:45
Бывшего генпрокурора Чайку отправят на Кавказ
Экс-генеральный прокурор России Юрий Чайка станет
представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает
DEITA.RU.
Бывшему влиятельному силовику предложена должность полномочного представителя президента Владимира Путина на Кавказе. Указ еще не пописан, но это назначение - дело решенное, сообщают источники, близкие к Кремлю. Путин встретился с Чайкой и новым генпрокурором Игорем Красновым.
Бывшего начальника поблагодарили за работу, а Краснову президент наказал уделить особое внимание борьбе с коррупцией.
Ранее Краснов уже занимался резонансными коррупционными скандалами. В частности, он расследовал хищения бюджетных денег со строительства космодрома «Восточный». Также президент сделал акцент на отстаивании социальных прав россиян.
Напомним, после обращения президента к Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Кабинет министров, который возглавил Михаил Мишустин, уже приобретает очертания.
Так, ранее стало известно, что свои посты в правительстве теряют Виталий Мутко, Павел Колобков и Ольга Васильева.
Отметим, больше половины россиян обрадовались отставке правительства Дмитрия Медведева. Согласно данным опроса, который провел сервис Superjob, 54% респондентов дали положительную оценку событию 15 января 2020 года. Другая половина осталась на нейтральной стороне или затруднилась с ответом. Только 5% россиян негативно отнеслись к этим новостям.
Василий Кучин