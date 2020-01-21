Бывшего генпрокурора Чайку отправят на Кавказ

Экс-генеральный прокурор России Юрий Чайка станет представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает DEITA.RU.



Бывшему влиятельному силовику предложена должность полномочного представителя президента Владимира Путина на Кавказе. Указ еще не пописан, но это назначение - дело решенное, сообщают источники, близкие к Кремлю. Путин встретился с Чайкой и новым генпрокурором Игорем Красновым.

Бывшего начальника поблагодарили за работу, а Краснову президент наказал уделить особое внимание борьбе с коррупцией.

Ранее Краснов уже занимался резонансными коррупционными скандалами. В частности, он расследовал хищения бюджетных денег со строительства космодрома «Восточный». Также президент сделал акцент на отстаивании социальных прав россиян.

Напомним, после обращения президента к Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Кабинет министров, который возглавил Михаил Мишустин, уже приобретает очертания.

Так, ранее стало известно, что свои посты в правительстве теряют Виталий Мутко, Павел Колобков и Ольга Васильева.

Отметим, больше половины россиян обрадовались отставке правительства Дмитрия Медведева. Согласно данным опроса, который провел сервис Superjob, 54% респондентов дали положительную оценку событию 15 января 2020 года. Другая половина осталась на нейтральной стороне или затруднилась с ответом. Только 5% россиян негативно отнеслись к этим новостям.

Василий Кучин