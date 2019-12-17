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Бывшего президента приговорили к смертной казни

суд

Бывший глава федеративной республики Пакистан, Первез Мушарраф, предстал перед судом на Родине. Впервые в истории государства коллегия специального суда приговорила экс-президента к высшей мере наказания, сообщает DEITA.RU

Состав судей оказался нечетным – трое человек – из них только двое вынесли решение казнить бывшего политика. По пакистанским законам, вина Мушаррафа состоит в «нарушении конституции с применением силы или демонстрацией силы». Такое преступление в этой стране равняется государственной измене, и карается смертью.

По данным следствия исламской республики, Первез Мушарраф правил страной с 2001 по 2008 год, и именно в предпоследний год на своём посту совершил непростительное преступление. Тогда политик ввел в стране чрезвычайное положение и арестовал членов Верховного суда. С 2013 года на экс-президента завели уголовное дело, которое пришло к логическому завершению только в 2019 году.

Евгений Черемухин

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