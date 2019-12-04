Бывшему мэру Дальнегорска дали 4 года условно

Дальнегорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты, сообщает DEITA.RU.

Дальнегорский районный суд признал бывшего мэра Дальнегорска виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком в 4 года, постановив считать его условным. Кроме того, бывший градоначальник, по решению суда, должен возместить нанесенный ущерб. Это гораздо более мягкий приговор, чем требовало государственное обвинение: 8 лет лишения свободы.

Дело это с расследованием и судебными разбирательствами длилось почти ровно три года. 14 декабря 2016 года глава Дальнегорского городского округа Игорь Сахута был задержан в ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Потом были и содержание во Владивостокском СИЗО и домашний арест, и даже возвращение в кресло главы буквально на пару недель весной 2018 года.

Наконец, судебный вердикт вынесен. По версии следствия, Игорь Сахута превысил должностные полномочия при процедуре госзакупки квартир гражданам, переселяющимся из ветхого и аварийного жилья. Как считали следователи, Игорь Сахута использовал при назначении аукционов завышенную стоимость квадратного метра. По мнению же защиты, эта стоимость была установлена краевыми властями, и мэр не вправе был ее менять.

Сам бывший мэр Дальнегорска своей вины не признал и намерен отстаивать свою невиновность. «В деле было много технических ошибок. Возможно, и все мое дело было технической ошибкой?», - задается вопросом Игорь Сахута.

Дмитрий Санников