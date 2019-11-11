Бывшему ректору ДВФУ дали 7 лет колонии

В понедельник, 11 ноября, Тихоокеанский флотский военный суд огласил приговор бывшему ректору ДВФУ Сергею Иванцу и признал его виновным по статье 160 УК РФ, сообщает DEITA.RU.

Бывшего руководителя ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии и штрафу в полмиллиона рублей. Суд посчитал, что вина подсидимого в растрате 20 млн рублей была доказана.

Напомним, что Сергея Иванца обвиняли в растрате бюджетных средств, которые повлекли ущерб учебному заведению . Помимо Сергея Иванца под следствие и суд попали его заместители, а также те кто должны были создать в университете проект «Электронный университет».

Дело рассматривалось в военном суде, в связи с прошлым экс-ректора, часть жизни которого была сопряжена с военной службой и гостайной.

Иван Крышан