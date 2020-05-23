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Бывшие спонсоры «Адмирала» ознакомились с 500 томами уголовного дела

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Всего уголовное дело составлено в 721 томе

Адвокат Зивуядина Магомедова Виктория Цилюрин рассказала, что ее защитный и его брат ознакомились с более 500 томами уголовного дела, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС. Всего уголовное дело состоит из 721 тома. 

Вначале уголовное дело содержало более тысячи томов. Однако позже было сокращено до 721 тома. На сегодня братья ознакомились с третью от общего объема. Ранее сообщалось, что Зивуядин Магомедов мог заразиться коронавирусной инфекцией. 

Напомним, что братьев Магомедовых обвиняют в создании ОПГ и кражах при исполнении государственных контрактов. В вину им вменяется хищение 11 млрд. рублей. Под стражу они были помещены в 2018 году. Бизнес-интересы братьев представляет группа «Сумма», в активах которой находится Fesco, который в Приморье представлен ВМТП и Дальневосточным морским пароходством. Также они планировали строительство зернового терминала в Хасанкском районе. На протяжении некоторого времени они поддерживали хоккейный клуб «Адмирал», где Зивуядин Магомедов был президентом.

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