12 Август 2019, 03:00
Бывшие жители Курил вернулись на острова
Источник изображения: shnyaginet.mirtesen.ru
Перелет стал возможным после официального разрешения Кремля,
сообщает DEITA.RU.
Российские острова Курильской гряды посетили почти 70 японцев. Все они раньше жили на Кунашире и Итурупе.
Группу туристов перевез на острова российский самолет. По разрешению Кремля туристы не получали визы. Их главная цель – посетить могилы родственников, которые также жили на Курилах.
Это уже третий визит японцев на Курилы. Первый состоялся в 2017 году, пишет ТАСС.
Елена Миронова
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