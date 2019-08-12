Перелет стал возможным после официального разрешения Кремля, сообщает DEITA.RU.



Российские острова Курильской гряды посетили почти 70 японцев. Все они раньше жили на Кунашире и Итурупе.

Группу туристов перевез на острова российский самолет. По разрешению Кремля туристы не получали визы. Их главная цель – посетить могилы родственников, которые также жили на Курилах.

Это уже третий визит японцев на Курилы. Первый состоялся в 2017 году, пишет ТАСС.

Елена Миронова