Чиновников обяжут отчитываться не только о своих доходах, но и о расходах в течение трех лет после увольнения, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому законопроекту, после ухода на покой бывшие сотрудники аппарата власти целых три года обязаны будут предоставлять информацию о тратах. Если кто-то решит уклониться от обязанности, ему будет грозить штраф в размере 50 - 100 тысяч рублей.

Однако еще жестче накажут тех, кто посмеет соврать. Таких врунов могут дисквалифицировать на право любой финансовой деятельности на срок до двух лет.

Инициатор закона - депутат Сергей Миронов. Особо будут проверяться крупные покупки - автомобили, недвижимость, яхты, украшения и так далее. Но есть одна поблажка.

Если разница между реальными доходами и дорогой покупкой невелика, чиновника не будут беспокоить. Хотя кто именно и как определяет шкалу эту разницы - пока непонятно.

Отдельно внесут поправки в антикоррупционные меры по недвижимости в таких случаях. Предполагается приостанавливать сделки с имуществом в ходе антикоррупционных проверок.

Одним из поводов к разработке такого закона стала ситуация с бывшим министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым.

Его обвиняют в краже 4 миллиардов рублей.

В ходе следствия были арестованы принадлежащие Абызову акции АО «Промышленные технологии».

Бывший чиновник и его сообщники украли 4 миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. Деньги «отмыли» и перевели за границу.

Василий Кучин