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Бывших дольщиков выселяют из квартир из-за пробелов в законах

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Права собственности перепродают без ведома хозяев квартиры – те в итоге остаются на улице, сообщает DEITA.RU.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила создать рабочую группу и разработать поправки в закон о дольщиках и владельцах недвижимости. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В качестве примера проблемной ситуации привели неприятный инцидент с застройщиком в Москве. В 2008 году дольщики приобрели квартиры у компании-застройщика. Тогда дом возводило объединение из 5 компаний. Одна из этих пяти компаний договор расторгла и продала права собственности на квартиры другим покупателям. И новые владельцы права собственности зарегистрировали, а предыдущих покупателей выставили на улицу.

В Совете Федерации отмечают: для государства такие дольщики не считаются обманутыми – люди вынуждены самостоятельно искать деньги на новое жилье, так как их квартиры принадлежат другим людям, и компенсации застройщики им выплачивать не обязаны.

Валентина Матвиенко поручила проработать этот вопрос и запретить подобные махинации.

Елена Миронова

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