Бывших президентов России предлагают делать пожизненными сенаторами

Экс-главы российского государства после ухода со своего поста могут получить право пожизненного заседать в Совете Федерации, сообщает DEITA.RU.

Об этом сообщил член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников. По словам эксперта, бывшие президенты смогут отказаться от этой привилегии по своему желанию.

Как отмечают в рабочей группе, подобная практика есть во многих других странах. Данная инициативы входит к список поправок к основному документу страны, которые вскоре будут рассматриваться Госдумой к принятию во втором чтении.