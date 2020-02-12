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Бывших президентов России предлагают делать пожизненными сенаторами
Соответствующее положение может появиться в Конституции РФ
Экс-главы российского государства после ухода со своего поста могут получить право пожизненного заседать в Совете Федерации, сообщает DEITA.RU.
Об этом сообщил член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников. По словам эксперта, бывшие президенты смогут отказаться от этой привилегии по своему желанию.
Как отмечают в рабочей группе, подобная практика есть во многих других странах. Данная инициативы входит к список поправок к основному документу страны, которые вскоре будут рассматриваться Госдумой к принятию во втором чтении.