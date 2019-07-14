Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко оценил вероятность свержения Зеленского и раскола Украины, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, по мнению Журавко, Зеленский рискует не продержаться полный президентский срок, потому что он слабый политик, который провоцирует раскол страны и силовой захват власти.

Как считает украинский политик, Зеленский не создал крепкой команды и у него нет сильных союзников. А руководить страной — не то же самое, что руководить развлекательной телепередачей.

По его мнению, раскол Украины неминуем, если ничего кардинально не изменится. Жители Закарпатья активно получают венгерские паспорта и то и дело говорят о выходе из состава Украины. Так же отделиться от Украины и присоединиться к государствам, к которым примыкали исторически, могут и другие регионы.

Накануне Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Обсуждался в беседе конфликт на юго-востоке Украины и возвращение на родину граждан, удерживаемых обеими сторонами.

Дмитрий Санников