Бывший глава региона задержан в собственном доме
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан сотрудниками ФСБ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
По имеющейся информации политик был отправлен на допрос прямо из своего дома, который находится в деревне Шуренцево под Иваново. На данный момент не уточняется, в качестве кого был допрошен экс-губернатор.
Кроме того, во время задержания были проведены обыски и выемка документов в компании «Ивановский бройлер», а также в Ивановской областной думе.
Ранее DEITA.RU сообщало о том, что экс-мэр дальневосточной столицы Игорь Пушкарев решением суда был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Екатерина Брязгунова