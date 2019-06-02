Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан сотрудниками ФСБ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

По имеющейся информации политик был отправлен на допрос прямо из своего дома, который находится в деревне Шуренцево под Иваново. На данный момент не уточняется, в качестве кого был допрошен экс-губернатор.

Кроме того, во время задержания были проведены обыски и выемка документов в компании «Ивановский бройлер», а также в Ивановской областной думе.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что экс-мэр дальневосточной столицы Игорь Пушкарев решением суда был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Екатерина Брязгунова