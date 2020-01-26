Новости
Условия льготных автокредитов ужесточились
26 Январь 2020, 19:47
Бывший глава «Роснано» ушел от наказания за многомиллионные растраты
26 Январь 2020, 18:52
«Электронные чаевые» готовит Mastercard
26 Январь 2020, 18:30
Закон о семейном бизнесе родился в России
26 Январь 2020, 17:41
Продажу полицейской формы хотят запретить в России
26 Январь 2020, 16:54
Китайский мессенджер WeChat пожизненно блокирует за слухи об эпидемии
26 Январь 2020, 16:02
Аэрофлот меняет билеты на Китай без дополнительной платы
26 Январь 2020, 15:20
Си Цзинпинь: Коронавирус распространяется ускоренными темпами
26 Январь 2020, 15:01
Бывший глава «Роснано» ушел от наказания за многомиллионные растраты
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова, сообщает DEITA.RU.
Фигуранты подозревались в растрате 220 миллионов рублей. Однако, как пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, уголовное дело, возбужденное в 2009 году, прекращено по истечению срока давности.
По версии следствия, подготавливая условия для хищения средств, бывший глава «Роснано» Меламед принял на работу Понурова. А затем инициировал вопрос о привлечении фирмы для оказания компании консультационных услуг, необходимости в которых не было. По версии следствия, Понуров, являясь председателем тендерного комитета, и обеспечил победу в конкурсе нужной фирме. Необоснованно израсходованные средства правоохранители оценили в 220 миллионов рублей. Наказание за это должностные лица теперь не понесут по истечению срока давности.
Дмитрий Санников