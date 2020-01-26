Бывший глава «Роснано» ушел от наказания за многомиллионные растраты

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова, сообщает DEITA.RU.

Фигуранты подозревались в растрате 220 миллионов рублей. Однако, как пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, уголовное дело, возбужденное в 2009 году, прекращено по истечению срока давности.

По версии следствия, подготавливая условия для хищения средств, бывший глава «Роснано» Меламед принял на работу Понурова. А затем инициировал вопрос о привлечении фирмы для оказания компании консультационных услуг, необходимости в которых не было. По версии следствия, Понуров, являясь председателем тендерного комитета, и обеспечил победу в конкурсе нужной фирме. Необоснованно израсходованные средства правоохранители оценили в 220 миллионов рублей. Наказание за это должностные лица теперь не понесут по истечению срока давности.

Дмитрий Санников