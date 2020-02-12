Новости
Бывший глава управления ФСИН умер в суде
12 Февраль 2020, 20:50
Выгодный налог хотят продлить в России
12 Февраль 2020, 20:45
Дом «для войны семей» продается во Владивостоке
12 Февраль 2020, 20:15
Цены на загородные дома в Приморье стали ниже
12 Февраль 2020, 20:00
Зоопарк предлагает скормить «бывших» хищникам в День святого Валентина
12 Февраль 2020, 19:45
Фиктивный техосмотр может быть аннулирован ГИБДД
12 Февраль 2020, 19:30
Более 700 приморцев пойдут в ЗАГСы в «красивые» февральские даты
12 Февраль 2020, 19:15
Одноклассники избили девочку во Владивостоке
12 Февраль 2020, 19:00
Бывший глава управления ФСИН умер в суде
Судья в этот момент оглашала решение о взятии под стражу
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов
умер от огнестрельного ранения в здании суда, сообщает ИА DEITA.RU. В этот
момент проходило оглашение решения судьи.
Свиридов погиб после оглашения приговора по вымогательству в 10 миллионов рублей. Как пишет РБК, ранее подсудимый был работником МВД СССР, поэтому огнестрельное оружие имел в личном пользовании.
Сообщается, что Свиридов требовал 10 миллионов у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Адвокат заявил, что спасти мужчину не удалось.
Трагедия случилась в Чертановском районном суде Москвы. Подробности выясняются.