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6 Декабрь 2019, 18:15

Бывший глава управления ФСИН умер в суде

суд

Судья в этот момент оглашала решение о взятии под стражу

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов умер от огнестрельного ранения в здании суда, сообщает ИА DEITA.RU. В этот момент проходило оглашение решения судьи.

Свиридов погиб после оглашения приговора по вымогательству в 10 миллионов рублей. Как пишет РБК, ранее подсудимый был работником МВД СССР, поэтому огнестрельное оружие имел в личном пользовании.

Сообщается, что Свиридов требовал 10 миллионов у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Адвокат заявил, что спасти мужчину не удалось.

Трагедия случилась в Чертановском районном суде Москвы. Подробности выясняются.

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