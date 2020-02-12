Бывший глава управления ФСИН умер в суде

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов умер от огнестрельного ранения в здании суда, сообщает ИА DEITA.RU. В этот момент проходило оглашение решения судьи.



Свиридов погиб после оглашения приговора по вымогательству в 10 миллионов рублей. Как пишет РБК, ранее подсудимый был работником МВД СССР, поэтому огнестрельное оружие имел в личном пользовании.

Сообщается, что Свиридов требовал 10 миллионов у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Адвокат заявил, что спасти мужчину не удалось.

Трагедия случилась в Чертановском районном суде Москвы. Подробности выясняются.