Бывший мэр Игорь Пушкарев вернулся во Владивосток

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев вернулся в город, с которым его многое связывает, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает официальный аккаунт Игоря Пушкарева в Facebook, путь во Владивосток бывшего мэра был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск. Сейчас Игорь Пушкарев находится в СИЗО на Партизанском проспекте.

«Но несмотря ни на что, от осознания, что оказался в родном городе и близкие люди совсем рядом, на душе намного легче. Владивосток - мой дом, а дома всегда лучше.

Как долго я пробуду в СИЗО точно не известно. Возможно, планируется моё участие в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с меня и моих компаний. (После ознакомления с данным иском я обращался с ходатайством о моём участии.)

Напомню, иск поступил в Советский суд г. Владивостока, а его рассмотрение назначено на 27 января», - сообщает подписчикам Игорь Пушкарев.

Ранее Тверской суд города Москвы признал вину Игоря Пушкарева в коррупции и приговорил к 15 годам строгого режима, а также штрафу в полмиллиарда рублей.

Остальные фигуранты тоже получили наказание: брат бывшего главы приморской столицы Андрей Пушкарев – восемь лет условно и штраф в 500 млн, Андрей Лушников – 10 лет «строгого» и штраф в ту же сумму.

Пушкарева обвинили в получении взяток на общую сумму в 75 млн рублей, а также в препятствиях к участию в муниципальных конкурсах в области дорожного строительства – также действия в интересах компании «Востокцемент».

Дмитрий Санников