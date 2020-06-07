Бывший министр обвинила Зеленского в обмане украинцев

Кадровая политика нынешнего президента Украины была названа обманом граждан страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на канал "112 Украина".

Такую оценку действиям Владимира Зеленского дала украинская экс-министр юстиции Елена Лукаш. По её словам, действующий глава государства во время своей предвыборной кампании обещал сменить лица в руководстве Украиной, однако до сих пор так и не избавился от чиновников времён правления Петра Порошенко.

Кроме этого, Лукаш также не понравилось засилье в высших государственных кругах американских советников, связанных с Джорджем Соросом, и всё тем же экс-президентом Украины Порошенко.

Бывший министр оценила такую кадровую политику не иначе, как обманом украинцев. По её мнению, кадровый состав нынешней украинской властной верхушки откровенно слабы и состоит из профессиональных предателей.