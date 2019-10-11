Бывший партнер Гуменюка зарабатывает на школах и детсадах Владивостока

Строительная компания ООО «Строй-плюс», которой владеет и руководит бывший партнер нынешнего мэра Олега Гуменюка, выполняет работы по муниципальным контрактам преимущественно в образовательных учреждениях Владивостока, сообщает DEITA.RU.



Согласно имеющимся в распоряжении редакции данным, компания «Строй-плюс» была образована в 2008 году Александром Стояном. Он же является первым партнером Олега Гуменюка по компании «Реновация», которую основали еще в далекие 90-е годы. Однако позже, когда нынешний мэр Гуменюк пошел на муниципальную службу, руководством компании занялся Александр Стоян. В 2011 году компания полностью стала его собственностью.

Но вернемся к компании ООО «Строй-плюс», предприятие на рынке существует с 2008 года. С 2011 по 2013 годы она выигрывала контракты на благоустройство общеобразовательных школ и детских садиков. После шесть лет либо не принимала участие в аукционах, либо не могла выиграть их. Может быть, ее участие в госзакупках в сфере образования могло бы и закончиться, но в 2019 году компания выиграла сразу шесть контрактов по благоустройству территорий четырех садиков и два контракта на одну школу во Владивостоке. Общая сумма контрактов составила 5,68 млн рублей.

В трех детских садиках №97, 113, 117 компания должна выполнить подрядные работы аварийно-восстановительного характера по ремонту асфальтового покрытия и отмостки, а также установить новые бордюры. В детском садике № 166 компания провела подрядные работы аварийно-восстановительного характера по ремонту отмостки, гидроизоляции, дренажной системы. Все четыре детских садиках географически находятся рядом друг с другом на улицах Фадеева и Борисенко.

Еще по двум контрактам предприятие должно провести аварийно-восстановительные работы и ремонт спортивного зала в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44 Владивостока». Это два самых крупных контракта в этом году у компании, их сумма превышает 2,7 млн рублей.

При изучении истории предприятия особо в глаза бросается тот факт, что компания берет госконтракты преимущественно на ремонт объектов образовательной сферы – детсадов и школ. Это было и в первые годы ее существования, и это же произошло и в 2019 году. По странному стечению обстоятельств именно тогда соответствующий отдел снова возглавила Лариса Карпачева. На должность ее вернул Олег Гуменюк, когда был еще в роли и.о. главы города.

В течение почти трех лет она не возглавляла отдел по работе с муниципальными учреждениями образования с 2016 по 2019 годы. В это же время компания «Строй-плюс» оставалась и без госконтрактов.

В это же время бывшая компания мэра Олега Гуменюка – «Реновация» стала реже получать подобные контракты на работы в образовательных учреждениях. Но все-таки некоторые заявки она выигрывала. За три года компания получила 45 контрактов, общая сумма 85 млн рублей. Однако в 2019 году «Реновация» получила уже 21 контракт, две трети, которых относится к сфере образования. Сумма контрактов порядка 53 млн рублей.

Напомним, что ранее DEITA.RU писала о том, что бывшая компания Олега Гуменюка в этом году получила значительное число контрактов на замену бордюров. Конечно, к ней он отношение не имеет продолжительное время, но дело его с завидным упорством продолжает процветать почему-то именно в сфере муниципального заказа.

Иван Юрьев