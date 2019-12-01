Бывший президент дал важный совет Зеленскому

Бывший глава Украины Леонид Кравчук сказал о том, как правильно президенту Владимиру Зеленскому вести себя на встрече с российским коллегой Владимиром Владимировичем Путиным, передает DEITA.RU со ссылкой на телеканал «112».

В первую очередь, по словам Кравчука, Зеленский обязан отстаивать интересы украинского народа, в открытую заявляя, что украинцы — великий народ. Также первый глава государства заявил, что нужно защищать Украину и заявить, что с Будапештским меморандумом украинский народ обманули.

Также Кравчук уточнил, что нужно подчеркнуть, что обман заключался в словах. Украине обещали помощь, однако все оказалось только на словах.

Напомним, встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским должна состояться 9 ноября, в понедельник, в рамках саммита в «нормандском формате».

Екатерина Брязгунова