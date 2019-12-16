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Бывший «слуга народа» раскритиковал Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков, исключенный из фракции «Слуга народа», уличил президента Украины Владимира Зеленского в неспособности контролировать фракцию, партию и офис президента, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, Антон Поляков был исключен из пропрезидентской фракции «Слуга народа» за недисциплинированность. Депутат голосовал вопреки решениям фракции.
В ответ Антон Поляков заявил, что Зеленский «ничего не видит и не слышит». По его мнению, президент Украины просто не в состоянии изменить ситуацию и повлиять на что-либо, поэтому избегает конкретики. Возможен и второй вариант: Зеленский понимает, что любой его поступок сыграет в ущерб ему и фракции.
Спустя несколько дней после встречи «нормандской четверки», которая состоялась 9 декабря в Париже, президент Украины пожелал высказаться в ответ реплики Владимира Путина, которой процитировал известный детский стишок. «А у нас в квартире газ. А у вас?» - произнёс президент России во время встречи в столице Франции. Владимир Путин добавил, что можно организовать поставки газа в Украину значительно дешевле, однако для этого необходимо договориться.
«А у нас газопровод», - спустя некоторое время публично ответил Путину Зеленский. По мнению украинского политика Алексея Журавко, ироничные высказывания лидера Украины Владимира Зеленского относительно газа в стране могут иметь трагические последствия.
Дмитрий Санников