Бывший сотрудник ГУФСИН отправится в колонию за взятки

Приговор вынес суд бывшему сотруднику исправительной колонии в Приморье. Мужчину признали виновным в двух случаях получения взятки, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в краевой прокуратуре, в августе прошлого года инспектор подразделения безопасности ИК предложил заключенным купить мобильные телефоны. За свои действия сотрудник попросил у арестантов около 24 тысяч – на покупку гаджетов и отдельно – себе «за труды».

«Родня и друзья указанных осужденных перевели инспектору 24 тысячи – на карту, которая принадлежала супруге подсудимого», - отметили в ведомстве.

Вскоре о случае стало известно в службе безопасности ГУФСИН, позже инспектора задержали.

Суд признал экс-сотрудника виновным. Теперь его ждет четыре года колонии общего режима. В течение трех лет он не сможет занимать ряд должностей на госслужбе.

Александра Маслова