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Бывший сотрудник ГУФСИН отправится в колонию за взятки
24 Январь 2020, 17:00
Бывший сотрудник ГУФСИН отправится в колонию за взятки
Приговор вынес суд бывшему сотруднику исправительной колонии в Приморье. Мужчину признали виновным в двух случаях получения взятки, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в краевой прокуратуре, в августе прошлого года инспектор подразделения безопасности ИК предложил заключенным купить мобильные телефоны. За свои действия сотрудник попросил у арестантов около 24 тысяч – на покупку гаджетов и отдельно – себе «за труды».
«Родня и друзья указанных осужденных перевели инспектору 24 тысячи – на карту, которая принадлежала супруге подсудимого», - отметили в ведомстве.
Вскоре о случае стало известно в службе безопасности ГУФСИН, позже инспектора задержали.
Суд признал экс-сотрудника виновным. Теперь его ждет четыре года колонии общего режима. В течение трех лет он не сможет занимать ряд должностей на госслужбе.
Александра Маслова