Знания с бывшей работы не давали покоя мужчине, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт МВД.

Полиция Челябинской области нашли подозреваемого во взломе банкомата, который произошёл ночью в одном из офисов Сбербанка. В результате дерзкого налёта на устройство, банка понёс ущерб в три миллиона рублей.

По горячим следам оперативникам удалось установить предполагаемую личность налётчика. Им оказался местный житель, который раньше работал в том же банке, где и было совершено преступление.

Найти украденные деньги полиции пока не удалось, однако уголовное дело по статье "кража" уже возбуждено на задержанного. Теперь ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Дмитрий Шевченко