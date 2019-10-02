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Бывший столичный «Хайятт» начал поиск сотрудников

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Владивосток, Хаятты, центр

Самый знаменитый долгострой Владивостока - экс-отель «Хайятт» на мысе Буром, а ныне «Многофункциональный комплекс «Бурный» - открыл вакантные рабочие места. Об этом сообщает DEITA.RU.

На главном приморском портале по поиску работы находятся сразу три актуальные вакансии от руководителей «Бурого»: менеджер по продажам, маркетолог и инженер строительного контроля (строительно-монтажные работы).

Указанные заработные платы будущих работников начинаются от пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, работодатель обещает сотрудникам в случае отклика  пятидневную рабочую неделю, всегда выходные субботу и воскресенье, «белые» условия труда с полным социальным пакетом, а также полностью оплачиваемый тридцати шестидневный «календарный» отпуск и «прекрасный дружный коллектив единомышленников».

Согласно архивным объявлениям о подборе сотрудников, руководство парк-отеля «Бурдугуз» уже подобрало для «Бурова» как минимум семь работников. Среди них: дизайнер интерьера с зарплатой от восьмидесяти тысяч рублей, сисадмин - около шестидесяти тысяч рублей, водитель автобуса - сорок три с половиной тысяч рублей, документовед - сорок тысяч рублей, юрист и инженер-сметчик - от семидесяти тысяч рублей и инженер-проектировщик - от восьмидесяти тысяч рублей.  

Кстати, гендиректором компаний для управления бывшими «Хайяттами» известная в столице бизнес-леди Светлана Рыскаль.

Напомним, бывшие «Хайятты» Владивостока в апреле выкупил бизнесмен Олег Дерипаска и присоединил к гостиничному холдингу «Бурдугуз». Теперь отели носят названия многофункциональный гостиничный комплекс «Золотой Рог» и многофункциональный комплекс «Бурный».

Екатерина Цой

скриншот с farpost

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