Новости
Плохие дороги обернулись денежными потерями для коммунальщиков Артема
5 Февраль 2020, 13:00
Верховный суд защитил уволенную за прогул женщину
5 Февраль 2020, 12:40
ГИБДД возвращается в техосмотр
5 Февраль 2020, 12:20
Бывший заместитель Медведева возглавил Почту России
5 Февраль 2020, 12:00
Бесконтактных банкоматов станет больше в России
5 Февраль 2020, 11:40
Рейсовый автобус пострадал в жестком ДТП на мосту
5 Февраль 2020, 11:08
Под суд пойдет пьяный водитель, обрушивший автобусную остановку на женщину
5 Февраль 2020, 11:00
Хабаровские энергетики напоминают: несогласованные работы в охранных зонах ЛЭП запрещены
5 Февраль 2020, 10:55
Бывший заместитель Медведева возглавил Почту России
Именно под его кураторством утвердили стратегию развития почтового оператора до 2030 года
Максим Акимов стал гендиректором «Почты России». На этот пост его утвердил совет директоров, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщает «Российская газета», на этот пост Акимов попал по логичной причине – с октября прошлого года он был председателем совета директоров почты. Именно под его кураторством утвердили стратегию развития почтового оператора до 2030 года.
Отмечается, что с 2018 года Акимов был вице-премьером, занимаясь курированием в стране цифрового развития, транспортной системы и связи. В аппарате Правительства он состоял с 2012 года, приехав из Калужской области, где пять лет занимал пост зам руководителя региона.