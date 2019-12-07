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Бывшим ФСБ-шникам запретят покидать Россию
Депутаты Госдумы приняли соответствующий закон, сообщает
DEITA.RU.
Бывшим сотрудникам ФСБ запретили покидать территорию России. Такой закон приняли в Госдуме.
Как пишет РИА «ФАН», раньше запрет распространялся только на действующих ФСБ-шников. Сейчас же не выезжать из России запретят и тем, кто уволился пять лет назад и менее. Точные сроки невыезда и другой порядок примут в ФСБ. Депутаты объясняют такие изменения заботой о безопасности сотрудников органов: нередки случаи, когда на них нападали за границей.
Елена Миронова
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