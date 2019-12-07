Бывшим ФСБ-шникам запретят покидать Россию

Депутаты Госдумы приняли соответствующий закон, сообщает DEITA.RU.



Бывшим сотрудникам ФСБ запретили покидать территорию России. Такой закон приняли в Госдуме.

Как пишет РИА «ФАН», раньше запрет распространялся только на действующих ФСБ-шников. Сейчас же не выезжать из России запретят и тем, кто уволился пять лет назад и менее. Точные сроки невыезда и другой порядок примут в ФСБ. Депутаты объясняют такие изменения заботой о безопасности сотрудников органов: нередки случаи, когда на них нападали за границей.

Елена Миронова