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Бывшую жену Олега Дерипаски ограбили неизвестные
Злоумышленников разыскивают спецслужбы
В Москве ограбили квартиру бизнеследи Полины Юмашевой - бывшей супруги Олега Дерипаски, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в ряде СМИ, неизвестные проникли в квартиру потерпевшей через балкон.
Отмечается, что разгром обнаружила помощница Юмашевой – преступники нашли в квартире сейф и разбили его. Как рассказали в СМИ, в этом сейфе бизнеследи хранила драгоценности – они-то и были похищены.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, подозреваемых разыскивает полиция.
Напомним, что Полина Юмашева – экс-супруга Олега Дерипаски, а также дочь дочери советника президента России – тогда – Бориса Ельцина - Валентина Юмашева.
Сейчас Полина Юмашева - частный инвестор, ее состояние, по данным Forbes на весну 2018 года, составляет 500 миллионов долларов.