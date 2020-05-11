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Бывшую жену Олега Дерипаски ограбили неизвестные

грабитель

Злоумышленников разыскивают спецслужбы

В Москве ограбили квартиру бизнеследи Полины Юмашевой  - бывшей супруги Олега Дерипаски, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в ряде СМИ, неизвестные проникли в квартиру потерпевшей через балкон.

Отмечается, что разгром обнаружила помощница Юмашевой – преступники нашли в квартире сейф и разбили его. Как рассказали в СМИ, в этом сейфе бизнеследи хранила драгоценности – они-то и были похищены.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, подозреваемых разыскивает полиция.  

Напомним, что Полина Юмашева – экс-супруга Олега Дерипаски, а также дочь дочери советника президента России – тогда – Бориса Ельцина -  Валентина Юмашева.

Сейчас Полина Юмашева  - частный инвестор, ее состояние, по данным Forbes на весну 2018 года, составляет 500 миллионов долларов.

Александра Маслова

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