Бывшую жену Олега Дерипаски ограбили неизвестные

В Москве ограбили квартиру бизнеследи Полины Юмашевой - бывшей супруги Олега Дерипаски, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в ряде СМИ, неизвестные проникли в квартиру потерпевшей через балкон.

Отмечается, что разгром обнаружила помощница Юмашевой – преступники нашли в квартире сейф и разбили его. Как рассказали в СМИ, в этом сейфе бизнеследи хранила драгоценности – они-то и были похищены.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, подозреваемых разыскивает полиция.

Напомним, что Полина Юмашева – экс-супруга Олега Дерипаски, а также дочь дочери советника президента России – тогда – Бориса Ельцина - Валентина Юмашева.

Сейчас Полина Юмашева - частный инвестор, ее состояние, по данным Forbes на весну 2018 года, составляет 500 миллионов долларов.