Некоторые представители Франции поставили вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен ребром, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, поднять этот вопрос, а главное — проанализировать то, какие меры французское правительство готово предпринять по данному вопросу, потребовал народный избранник Франсис Веркамер.

По словам Варкамера, спустя сто лет внуки и даже правнуки хотят, чтобы им вернули средства, вложенные в облигации, которые Российская Империя успешно реализовала в конце XIX — начале XX веков

При этом, как отмечает RT, эксперты в один голос заявляют, что по данному вопросу не может быть никаких компенсаций или тем более претензий к Москве. Более того, в Минэкономики Франции подтвердили, что данный вопрос был исчерпан в мае 1997 года.

Екатерина Брязгунова