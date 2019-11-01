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ЦБ лишил лицензии одного из крупных банков страны

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С первого ноября решением Центробанка РФ кредитно-финансовая организация «Эксперт Банк» была лишена права осуществлять какие-либо денежные операции. Об этом сообщает DEITA.RU.

В связи с отзывом лицензии с сегодняшнего дня один из крупных банков страны начал процедуру возвращения своим клиентам застрахованных вкладов вместе с процентами. Эксперты отметили, что, остатки средств на банковских счетах организация обязана вернуть в размере ста процентов, а вот вклады на сумму более одного миллиона четырехсот тысяч рублей будут возвращены владельцам только через суд.

«Для этого нужно оформить требование кредитора и направить его в АСВ, - отметили специалисты ЦБ. - По закону все вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленные в банках на территории России в рублях или валюте, застрахованы. Если к моменту отзыва лицензии у банка по вашему вкладу уже были начислены проценты, то эти деньги также будут застрахованы»

В качестве причины отзыва лицензии «Эксперт Банка» на официальном сайте Центробанка приводятся сведения о регулярных нарушениях организацией действующего федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также многократных попытках помешать контролирующим органам получить полную достоверную информацию о банковских операциях и количестве денежных средств граждан на счетах.

Например, представители ЦБ рассказали, что о позволения руководства сотрудники банка на постоянной основе проводили крайне сомнительные действия с купюрами иностранного номинала и ценными бумагами. У специалистов безопасности регулятора есть все основания полагать, что данный банк занимался подпольным «выводом российских денег за границу».

«За систематическое нарушение банковского законодательства РФ Центробанк регулярно применял карательные санкции по отношению к организации в течение последних двенадцати месяцев. После отзыва лицензии, ЦБ направил информацию о возможно незаконных денежных операциях внутри банка в правоохранительные органы», - отмечается на сайте Центробанка.   

По вопрос, возможно ли «воскрешение из пепла» банка после официального отзыва лицензии DEITA.RU спросила у президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна.  По слова эксперта, такая возможность российским законодательством предусмотрена, но в реальности для кредитных организаций столь серьезная карательная санкция означает полных крах.

«Теоретически, вернуть банк к жизни можно в случае, если найдется инвестор, который так сильно заинтересован в работе данной организации, что будет готов вложиться собственным «рублем», чтобы не допустить реализацию активов другим банкам или АСВ. Такие предложения рассматриваются», - пояснил Тосунян отметив крайнюю малую долю вероятности, что «волшебный инвестор» появится у «Эксперт банка».  

Кстати, эксперты «Российской газеты» предупредили клиентов банка, что отзыв лицензии у кредитной организации не снимает с граждан ответственности по возвращению денег, ранее взятых в кредит.

«Неисполнение платежных обязательств в любом случае приведет к судебному разбирательству с заемщиком. Если должник продолжит отказываться возвращать взятые в кредит деньги, то судья обратит взыскания на имущество заемщика или запустит процесс продажи предмета залога под который выдавался заем. Например, реализацию квартиры или дома заемщика в пользу новых ответственных лиц по непогашенным кредитам клиентами банка, оставшегося без лицензии», - заявила замруководителя Национальной юридической службы Надежда Макарова.

Отметим, по величине активов «Эксперт банк» занимал двухсот девятое место из более четырехсот пятидесяти кредитно-финансовых организаций в банковской системе России. В первую «пятерку» рейтинга входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Национальный Клиринговый центр и Альфа-банк, занявшие с первого по пятое место соответственно.

Екатерина Цой

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