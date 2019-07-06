Основной способ мошенничеств с банковскими картами россиян раскрыл ЦБ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Мошенническую операцию начинают с банкомата постороннего банка, не относящегося к банку, обслуживающему карту. Мошенник выбирает в меню функцию P2P-перевод, набирает номер карточки получателя третьего банка и отправляет два авторизационных сообщения: банкам получателю и отправителю. Почти сразу ему дается разрешение на проведение операции и выполняется фактический перевод.

Но затем банкомат запрашивает разрешение списать комиссию, и отправитель не соглашается. Банк, обслуживающий банкомат, передает сообщения о возврате, временная блокировка, наложенная было на счет отправителя, снимается. Он сохраняет все деньги, но получатель в этот момент выводит перевод со своей карты.

ЦБ для решения этой проблемы предложил изменить схему работы банкоматов – чтобы сообщение о возврате в банк отправителя происходила после успешного окончания операции возврата в сторону банка получателя. И – ЦБ предлагает спрашивать клиента об условиях обслуживания не после отправки авторизационных сообщений, а перед ней.

Анастасия Туркова