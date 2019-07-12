Центральный Банк России предложил перенести решение по проекту индивидуального пенсионного капитала на следующий год, сообщает DEITA.RU.



Банк России считает, что проект системы индивидуальных пенсионных накоплений проработан недостаточно хорошо. Регулятор выступил с предложением перенести обсуждение новой системы накопления на 2020 год. Такую информацию сообщил РБК источник.

Причина переноса общественных обсуждений проекта - недовольство Банка России придуманной системой, основанной на добровольности взносов. Регулятор считает, что полная добровольность участия в системе лишает реформу накоплений смысла.

По данным издания, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказывается поддержать систему ИПК, если она будет носить исключительно добровольный характер. Минфин отказался комментировать РБК эту новость.

Ранее сообщалось о том, что на время основной пенсионной реформы правительство на некоторое время забросило разработку системы индивидуальных пенсионных накоплений.

Елена Миронова