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ЦБ ограничит выдачу ипотеки с низким взносом

11 Сентябрь 2019, 00:15

дом

ЦБ намеревается ограничивать выдачу кредитов и ипотеки с низким первоначальным взносом тем, у кого кредитов уже и так много, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Центробанк предлагает новые варианты регулирования и напоминает о мировой практике в этом вопросе.

Во-первых, ограничат выдачу высокорисковых кредитов. К ним относится, допустим, ипотечный кредит с первоначальным взносом меньше десяти процентов стоимости жилья.

Во-вторых, ограничат долю некоторых кредитных займов в портфеле банка или в выдачах в настоящее время. Если заемщик отдает больше половины дохода на оплату своих кредитов, новые ему не дадут. Если не больше десяти процентов дохода – кредит выдадут.

Третий выход – совместить элементы из первого и второго предложений. Ипотеку не дадут, но кредит оформят, при условии, что на погашение имеющихся займов россиянин тратит не больше двадцати процентов дохода.

Переход на новые нормы ЦБ собирается сделать постепенным.

Анастасия Туркова

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