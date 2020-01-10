ЦБ отозвал лицензию крупного столичного банка

Коммерческий «Нэклис-Банк» из Москвы лишился своей лицензии по инициативе Банка России, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает сам ЦБ РФ, данный банк потерял собственные средства полностью. Произошло это в связи деформирования ряда активов. Кроме того, в отдельных операциях кредитной организации нашли признаки вывода активов.

Ранее указанный банк нарушал ряд законов и нормативных актов и несколько раз попадал под ряд мер. Кроме того, банк потерял и лицензию на работу в сфере ценных бумаг.

Сейчас в «Нэклис-банке» будет работать временная администрация Центробанка. Страховые выплаты клиенты начнут получать не позже 24 января.

Напомним, громким событием стало банкротство крупной страховой компании «Стерх», имеющий головной офис в Якутии и филиалы в Москве и крупных городах Дальнего Востока, а также Казани и Краснодаре.

Кроме того, ранее DEITA.RU писала о том, какие банки будут работать в программе дальневосточной ипотеки под 2%. Всего на сегодняшний день такую услугу предлагают 14 банков.

Александра Маслова