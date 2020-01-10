Новости
Поклонская стала тайным оружием «Единой России»
10 Январь 2020, 23:15
«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице
10 Январь 2020, 22:45
«Это их раздражает»: Шойгу рассказал, за что не любят Россию
10 Январь 2020, 22:15
Великолепный год: глава Ростуризма показала чиновничью роскошь
10 Январь 2020, 21:45
Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота
10 Январь 2020, 21:15
"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов
10 Январь 2020, 20:45
Прокуратура провела обыски в президентской администрации
10 Январь 2020, 20:15
ЦБ отозвал лицензию крупного столичного банка
10 Январь 2020, 20:00
ЦБ отозвал лицензию крупного столичного банка
Коммерческий «Нэклис-Банк» из Москвы лишился своей лицензии по инициативе Банка России, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает сам ЦБ РФ, данный банк потерял собственные средства полностью. Произошло это в связи деформирования ряда активов. Кроме того, в отдельных операциях кредитной организации нашли признаки вывода активов.
Ранее указанный банк нарушал ряд законов и нормативных актов и несколько раз попадал под ряд мер. Кроме того, банк потерял и лицензию на работу в сфере ценных бумаг.
Сейчас в «Нэклис-банке» будет работать временная администрация Центробанка. Страховые выплаты клиенты начнут получать не позже 24 января.
Напомним, громким событием стало банкротство крупной страховой компании «Стерх», имеющий головной офис в Якутии и филиалы в Москве и крупных городах Дальнего Востока, а также Казани и Краснодаре.
Кроме того, ранее DEITA.RU писала о том, какие банки будут работать в программе дальневосточной ипотеки под 2%. Всего на сегодняшний день такую услугу предлагают 14 банков.
Александра Маслова