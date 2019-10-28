telegr wh call

Новости

Подросток устроил массовую аварию, пострадали семь человек

28 Октябрь 2019, 17:56

Инспекторы ГИБДД наживаются на чужом горе

28 Октябрь 2019, 17:40

Почти 200 дворов отремонтировали во Владивостоке

28 Октябрь 2019, 17:40

Останки аквалангиста нашли в Японском море

28 Октябрь 2019, 17:38

Северные пенсии и надбавки требуют вернуть

28 Октябрь 2019, 17:31

Берегитесь: названы самые убойные подставы ГИБДД

28 Октябрь 2019, 17:20

Самый крутой спуск капитально отремонтирован во Владивостоке

28 Октябрь 2019, 17:17

Треть россиян не знают о своих льготах

28 Октябрь 2019, 17:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего страховщика Дальнего Востока

деньги, рубли, рубль

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Стерх», головной офис которой базируется в Республике Саха (Якутия), сообщает DEITA.RU. Информация об этом опубликована на интернет-портале регулятора.

Как пояснили в Центробанке, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что данный страховщик нарушил требования по уставному капиталу. Он оказался у компании на 20 процентов меньше, чем того требует законодательство. Отзыв лицензии связан в первую очередь с тем, что страховая компания не сможет выполнить свои обязательства в случае острой необходимости.

Прекратить свою деятельность страховщик обязан с того дня, когда на официальном сайте Центробанка появилось соответствующее распоряжение.

Справедливости ради отметим, в свое время страховая компания «Стерх» была единственным страховщиком, который страховал жилье жителей Якутии, которое располагается на берегу реки Лены. Большая проблема, с которой сталкиваются местные жители, связана с тем, что российские страховые компании не хотят страховать эти частные дома и подворья, так как они расположены в гарантированной зоне подтопления.

Филиалы страховой компании находились во многих дальневосточных городах, таких как Хабаровск и Владивосток.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

В Сбербанке признали тяжёлую ситуацию

Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

Владельцев банковских карт будут оповещать по-новому

Популярное

Новые правила ОСАГО вступают в силу с 1 ноября

ГИБДД оставит без прав за проезд на «желтый»

Синоптики предупредили о снеге и гололеде

Федеральная трасса блокирована многокилометровой пробкой
Загрузка...
Загрузка...