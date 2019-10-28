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ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего страховщика Дальнего Востока
Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Стерх», головной офис которой базируется в Республике Саха (Якутия), сообщает DEITA.RU. Информация об этом опубликована на интернет-портале регулятора.
Как пояснили в Центробанке, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что данный страховщик нарушил требования по уставному капиталу. Он оказался у компании на 20 процентов меньше, чем того требует законодательство. Отзыв лицензии связан в первую очередь с тем, что страховая компания не сможет выполнить свои обязательства в случае острой необходимости.
Прекратить свою деятельность страховщик обязан с того дня, когда на официальном сайте Центробанка появилось соответствующее распоряжение.
Справедливости ради отметим, в свое время страховая компания «Стерх» была единственным страховщиком, который страховал жилье жителей Якутии, которое располагается на берегу реки Лены. Большая проблема, с которой сталкиваются местные жители, связана с тем, что российские страховые компании не хотят страховать эти частные дома и подворья, так как они расположены в гарантированной зоне подтопления.
Филиалы страховой компании находились во многих дальневосточных городах, таких как Хабаровск и Владивосток.
Екатерина Брязгунова