Новости
ЦБ подтвердил догадки о российской экономике
18 Октябрь 2019, 22:45
Россиянам не рекомендуют турпоездки в эти популярные страны
18 Октябрь 2019, 22:15
Банковская утечка данных: россияне могут лишиться денег и квартир
18 Октябрь 2019, 21:45
Пенсионеры Сахалина осваивают электровелосипеды
18 Октябрь 2019, 21:37
Юный спортсмен из Владивостока победил в международном конкурсе по футбольному фристайлу
18 Октябрь 2019, 21:31
«Это кайф»: Финалист проекта «Лидеры России» поделился опытом участия в конкурсе
18 Октябрь 2019, 21:20
Коллекторы начали новый бизнес с выселением людей из квартир
18 Октябрь 2019, 21:15
Реформа ОСАГО отменяется
18 Октябрь 2019, 20:45
ЦБ подтвердил догадки о российской экономике
Глава Банка России дала интервью иностранному телеканалу,
сообщает DEITA.RU.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России дала интервью телеканалу CNBC. Темой беседы стала ключевая ставка ЦБ. Как сообщает РБК, Набиуллина заявила, что банк готов к решительным действиям с размером ключевой ставки.
По словам главы ЦБ, ранее банк предпочитал уменьшать ставку медленно, однако сейчас у российской экономики все идет настолько хорошо, что ЦБ готов к резкому изменению.
Отметим, размер ключевой ставки ЦБ напрямую связан с уровнем инфляции в стране, а также влияет на политику кредитных учреждений. Банк не так давно снижал ключевую ставку – до 7%.
Елена Миронова