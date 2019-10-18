ЦБ подтвердил догадки о российской экономике

Глава Банка России дала интервью иностранному телеканалу, сообщает DEITA.RU.



Эльвира Набиуллина, глава Банка России дала интервью телеканалу CNBC. Темой беседы стала ключевая ставка ЦБ. Как сообщает РБК, Набиуллина заявила, что банк готов к решительным действиям с размером ключевой ставки.

По словам главы ЦБ, ранее банк предпочитал уменьшать ставку медленно, однако сейчас у российской экономики все идет настолько хорошо, что ЦБ готов к резкому изменению.

Отметим, размер ключевой ставки ЦБ напрямую связан с уровнем инфляции в стране, а также влияет на политику кредитных учреждений. Банк не так давно снижал ключевую ставку – до 7%.

Елена Миронова