ЦБ продаёт Сбербанк

Акции Сбербанка выросли в цене на фоне новостей о его продаже правительству России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Центробанка.

В сообщении регулятора раскрываются некоторые детали будущей сделки: пакет ЦБ будет продан правительству за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости компании. При этом, цена данного пакета может составить 2,8 триллионов рублей.

Кроме этого, сообщается, что большая часть денег, затраченных на покупку правительством Сбербанка, будут возвращены в бюджет.

Напомним, что идея о переходе Сбербанка от ЦБ к правительству впервые была озвучена финансовыми властями страны ещё десять лет назад.